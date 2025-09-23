Все разделы

Новости > Вебкам-модель Наталья Борщевич выиграла... антидроновый тендер

Вебкам-модель Наталья Борщевич выиграла... антидроновый тендер

Агата Кловская
23.09.25 18:49
94
Вебкам-модель Наталья Борщевич выиграла... антидроновый тендер
На Prozorro было опубликовано, что Херсонская ОДА приобрела у вебкам-модели Натальи Борщевич 317 тыс. м² сеток на 6,3 млн грн.
 
Женщина зарегистрировала ФОП (ФЛН) в июле и сразу выиграла тендер. 
 
«Журналисты также выяснили, что до того как Наталья Борщевич решила помогать защищать Херсон от российских дронов, она занималась незаконной деятельностью, а именно производством и сбытом порнографии, как это квалифицировала местная полиция. В 2020 году против неё даже было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 301 УК Украины», - пишут местные СМИ.
 
При этом, как утверждается, модель не знает, где делают сетки, которые она поставит в Херсон.

Тэги: Наталья Борщевич

fraza.com
