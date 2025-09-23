Трамп жестко высказался по поводу войны в Украине с трибуны ООН

Президент США Дональд Трамп выступил с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он сделал ряд жестких заявлений по поводу войны в Украине.

Политик сказал: «Я неустанно работаю над прекращением гибели людей в Украине. Я думал, что этот конфликт станет одним из тех семи, которые я остановил. Я думал, что это будет проще всего благодаря моим отношениям с президентом Владимиром Путиным, которые всегда были хорошими».

Американский лидер пригрозил: «В случае, если Россия не готова заключить соглашение о прекращении войны, то США полностью готовы ввести очень жесткие пошлины, которые, я полагаю, очень быстро положат конец кровопролитию. Но для того, чтобы эти пошлины были эффективными, европейские страны должны присоединиться к нам и принять точно такие же меры».

Ранее Трамп назвал Китай и Индию спонсорами войны в Украине.