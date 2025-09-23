Крещатик в Киеве ежедневно будут перекрывать. Названа причина

В Киеве уже на этой неделе начнут перекрывать Крещатик. Это будет происходить ежедневно в 09:00 — на время общенациональной минуты молчания. Об этом заявил глава Киевской военной администрации Тимур Ткаченко.

По его словам, уже готовится соответствующее распоряжение. Соответствующие указания получит патрульная полиция, Центр организации дорожного движения, департамент транспорта, подразделения, которые отвечают за коммуникации в обществе.

«Крещатик — сердце столицы. А столица — сердце и пример для всей Украины. Жду не понимания, а уважения к тем, кто отдал жизнь за нашу жизнь. Ежедневно в 09:00. Остановись. Почти», — написал он.

