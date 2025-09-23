МиГ-31 над Эстонией: появилась реакция Кремля

В Москве считают «беспочвенными» и направленными «на нагнетание напряженности» обвинения европейских стран в адрес России о нарушении их воздушного пространства. Об этом в понедельник, 22 сентября, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя инцидент с российскими истребителями МиГ-31 в небе Эстонии

«Подобные слова считаем пустыми, беспочвенными и такими, что идут в продолжение безумной линии на нагнетание напряженности, на провоцирование конфронтационной атмосферы. Это плохо. С другой стороны — это не новые моменты во внешней политике Эстонии и других прибалтийских государств. Мы это наблюдаем постоянно. Но сейчас, конечно же, к сожалению, это нагнетает напряженность все дальше и дальше в регионе», — цинично заявил он.

Песков утверждает, что российские военные якобы «строго действуют в рамках международных правил, в том числе и по полетам».

Представитель Кремля сослался на российское минобороны, в распоряжении которого якобы есть «средства объективного контроля».

«Мы ни разу не слышали в заявлении эстонцев о том, что у них есть данные средств объективного контроля», — добавил он.

Напомним, 19 сентября три российских истребителя МИГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там 12 минут.