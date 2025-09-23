Австрийцы рассказали, где может находиться ближайшая от Земли технологическая цивилизация

Эксперты из Австрийской академии наук оценили вероятность обнаружения жизни в космосе. На конференции EPSC–DPS 2025 в Хельсинки они представили интересные данные.

В отчете ученых сказано, что ближайшая к нам в Млечном Пути технологическая цивилизация может находиться на расстоянии около 33 тысяч световых лет, а чтобы существовать одновременно с человечеством, она должна просуществовать не менее 280 тысяч лет, а скорее и миллионы лет.

Поясняется, что главную роль в проведенных расчетах сыграли условия, необходимые для возникновения и устойчивости сложной жизни.

Австрийцы говорят, что планета должна обладать тектоникой плит, которая регулирует количество углекислого газа в атмосфере, и атмосферой, богатой кислородом и азотом. Без этого биосфера рано или поздно деградирует, а технологическая цивилизация не сможет появиться.

Отмечается также, что атмосфера с содержанием углекислого газа около 10% могла бы поддерживать биосферу до 4,2 миллиардов лет. Но для возникновения технологической цивилизации необходимо не менее 18% кислорода: без этого невозможно ни существование крупных животных, ни открытый огонь, необходимый для металлургии.

Специалисты рассказали, что, сопоставив время существования биосферы и скорость эволюции на Земле, они пришли к результату, что для появления хотя бы одной цивилизации одновременно с нашей, ее вид должен жить минимум 280 тысяч лет. Чтобы одновременно существовало десять цивилизаций, средняя продолжительность жизни каждой должна превышать десять миллионов лет.

Говорится: «Вероятность существования внеземных цивилизаций в нашей галактике очень мала и напрямую зависит от того, как долго они могут просуществовать».

Впрочем, резюмируется: «Даже если шансы невелики, единственный способ узнать правду – продолжать искать. Если мы ничего не найдем, это подтвердит наши расчеты, а если найдем – это станет одним из величайших научных открытий в истории».

