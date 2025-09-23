Раскрыто еще одно опасное последствие одиночества

Группа психологов из Польши озвучила очередное опасное последствие одиночества. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что оно теснее связано с параноидальными мыслями, чем социальная изоляция, при этом одиночество способно усиливать подозрительность, а паранойя, в свою очередь, делает человека еще более одиноким.

Медики поясняют, что параноидальные мысли представляют собой подозрения и убеждения, что другие хотят причинить вред, обмануть или использовать человека.

Добавляется, что они могут возникать без веских оснований и искажать восприятие повседневных ситуаций.

К примеру, как сообщается, человек может быть уверен, что коллеги строят против него заговор, хотя реальных признаков этого нет. Такие мысли способны усиливаться на фоне стресса, тревожности или усталости и приводить к конфликтам, замкнутости и уходу от общения.

В опыте участвовали более пяти тысяч людей, представляющих польскую популяцию по возрасту, полу, уровню образования и месту жительства. Добровольцы дважды заполняли анкеты, оценивающие уровень одиночества, социальные связи, когнитивные искажения, чувствительность к отвержению, тревогу, депрессию и склонность к параноидальным идеям.

Было установлено, что ключевым фактором, предсказывающим остальные психологические характеристики, стало именно чувство одиночества.

Информируется, что оно оказалось напрямую связано с параноидальными мыслями: одиночество усиливало подозрительность, а подозрительность в ответ повышала чувство одиночества. Социальная изоляция действовала косвенно – через переживание одиночества.

Резюмируется, что полученные результаты помогают лучше понять, как субъективные чувства влияют на психическое здоровье.

