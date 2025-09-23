Ученые раскрыли тайну старения кожи

Эксперты из университета Бингемтона в США раскрыли механизм старения кожи. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что данный процесс связан не только с потерей коллагена, но и с изменением ее реакции на напряжение.

Ученые анализировали образцы кожи, полученные от людей в возрасте от 16 до 91 года.

Указывается, что с помощью тензометра (то есть прибора, измеряющего реакцию материала на растяжение) они имитировали нагрузки, которым ежедневно подвергается кожа.

Было установлено, что при растяжении кожи в одном направлении она сжимается в другом — и этот эффект усиливается с возрастом.

Говорится: «С возрастом сжатие становится сильнее, и ткань деформируется, образуя складки. Раньше к такому выводу можно было прийти лишь на уровне гипотез и компьютерного моделирования».

До этого было принято полагать, что морщины появляются в результате воздействия множества факторов: генетики, ультрафиолета, различных заболеваний. Считалось, что механические свойства дермы (слоя кожи с коллагеном и эластином) со временем ухудшаются, но прямых доказательств не было.

Теперь же, по словам американцев, их труд открывает новые возможности для создания таргетированных кремов, воздействующих на механические свойства кожи, а также для разработки более точных методов диагностики ее биологического механического возраста.

Ранее была создана инъекция против старения организма.