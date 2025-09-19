Украинцев ждет резкое изменение погоды

Исходя из имеющихся на сегодня погодных тенденций, уже до конца сентября в Украине возможны существенные синоптические изменения. Речь идет о резком похолодании и даже кое-где — снеге. Об этом говорится в публикации метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Согласно информации эксперта, уже в пятницу, 19 сентября — «антициклон с юго-запада вытолкает дожди из Украины».

«Везде прояснит, разве что в западных областях местами возможны влажные остатки», — отметила Диденко.

Температура воздуха при этом «постепенно начнет подниматься».

«Завтра в течение дня +19+24 градуса», — уточнила синоптик.

В ближайшие выходные — 20-21 сентября — «повсюду в Украине ожидается роскошная осенняя погода».

«Сухо, солнечно и +24+28 градусов», — сообщила специалист.

По ее словам, «такой метеорологический рахат-лукум продлится до середины следующей недели».

Диденко признала, что не является сторонником долгосрочных прогнозов.

«Но определенные тенденции важно наблюдать, чтобы, собственно, выполнять свою основную работу — предупреждать о возможных синоптических изменениях. Это не исключает, наоборот, уточнения и ежедневные прогнозы погоды», — подчеркнула она.

Согласно ее данным, уже с 25-26 сентября погода в Украине может резко измениться.

«Карта, что внизу, показывает, что уже вскоре в Украине возможен снег. Это — субботний прогноз осадков (синее — дождь, розовое — снег)», — уточнила метеоролог.

Эксперт отметила, что с 25-26 сентября теплая погода в Украине может смениться резким похолоданием.

«И поэтому местами в западных областях Украины, скорее, ближе к Карпатам и околокарпатским регионам, дождь будет переходить в мокрый снег и снег», — пояснила Диденко.

По ее словам, похолодание коснется всей Украины.

«Однако осадки все же будут преимущественно в виде дождя. А другая фаза, снежная — лишь местами в западной части», — уточнила синоптик.

В завершение она отметила, что следующие выходные — 27-28 сентября — будут, скорее всего, холодными и влажными.

«Словом, смена сезонов — не за горами со всеми облаками, похолоданиями, дождями и даже возможным снегом. Но не забываем, что потом будет октябрь, который обязательно приведет за ручку еще одно милое „бабье лето“», — подытожила Диденко.

