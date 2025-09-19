Ученые говорят, что человечество вступило в крупный эволюционный переход

Эксперты из университета Мэна в США сделали важное заявление. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что человечество вступило в крупный эволюционный переход, где главным двигателем развития становится не генетика, а культура.

Ученые говорят: «Эволюция человека словно переключает передачи. Когда мы перенимаем друг у друга навыки, институты или технологии, мы наследуем адаптивные культурные практики. Они решают задачи куда быстрее, чем генетика. Все указывает на то, что мы находимся в середине великого эволюционного перехода».

Поясняется, что культурные практики (от сельского хозяйства до правовых кодексов) распространяются и меняются быстрее, чем успевают отобраться гены. Это дает возможность обществам приспосабливаться к новым условиям и справляться с вызовами, которые биология сама по себе решить не могла.

Добавляется: «Культурная эволюция будто съедает генетическую на завтрак, и сравнивать их просто нечестно».

Прогнозируется, что в долгосрочной перспективе выживание и воспроизводство человека будет зависеть не столько от индивидуальных генов, сколько от здоровья общества и устойчивости его культурной инфраструктуры.

Указывается также, что это приближает человечество к тому, что биологи называют переходом индивидуальности, когда отдельные существа объединяются в более сложные суперорганизмы. Такие скачки уже происходили в истории жизни: к примеру, при появлении многоклеточных организмов или колоний насекомых.

Информируется: «Культурная организация делает группы более кооперативными и эффективными. Большие сообщества способны быстрее адаптироваться за счет культурных изменений. И данные говорят, что этот процесс ускоряется».

Резюмируется, что в будущем именно культура может стать главной формой наследования и развития человека, и тогда эволюция будет записана не в ДНК, а в законах, технологиях и историях, которые мы создаем.

