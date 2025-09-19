Все разделы

ТОП-ТЕМЫ:
Американцы рассказали об удивительной пользе кимчи

Американцы рассказали об удивительной пользе кимчи

Агата Кловская
19.09.25 16:29
215
Американцы рассказали об удивительной пользе кимчи

Эксперты из университета Коннектикута в США поведали об уникальной пользе кимчи. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что это популярное корейское блюдо из ферментированной острой капусты способно снижать уровень сахара в крови натощак и артериального давления.

Было установлено, у людей, которые регулярно включали кимчи в рацион, уровень глюкозы натощак был в среднем ниже на 1,93 мг/дл по сравнению с контрольной группой.

Добавляется, что уровень триглицеридов (молекул жиров) в крови у любителей этого блюда сокращался на 28,88 мг/дл, а артериальное давление на 3,48 мм рт. ст. (систолическое) и на 2,68 мм рт. ст. (диастолическое).

Ученые говорят, что данные показатели считаются значимыми в профилактике диабета и сердечнососудистых заболеваний.

Также скачано, что положительный эффект наблюдался даже при высоком содержании соли в кимчи. Как правило, избыточное потребление натрия считается фактором, способствующим повышению давления, однако в случае с ферментированными продуктами, по мнению ученых, такого не происходит.

Сказано, что пробиотики, образующиеся в процессе брожения, могут нейтрализовать часть негативного воздействия соли.

Впрочем, уточняется, что все клинические испытания проводились в Южной Корее и среди представителей азиатской популяции, поэтому нужно провести дополнительные исследования в других регионах и среди разных этнических групп.

Ранее была названа специальная диета против старения мозга.

