Стипендии студентам в Украине повысят в два раза. Но не сразу и не для всех

Кабинет министров Украины планирует повышение академических стипендий. Однако это произойдет не сразу и не для всех. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.

«Повышение размера стипендий вдвое для более 163 тысяч студентов с 1 сентября 2026 года», — написала она.

Как уточнили в пресс-службе Минфина, в проекте бюджета на образование будет потрачено 265,4 млрд гривен (+66,5 млрд гривен), в т.ч. 6,6 млрд гривен — вдвое повышение академических стипендий для 163,8 тысяч студентов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что правительство запланирует «увеличение стипендий абсолютно для всех студентов».

По данным Госстата, сейчас в Украине 956 тысяч студентов в учреждениях высшего образования.

Напомним, в последний раз размер стипендий увеличивался с 1 января 2022 года.

Для студентов высших учебных заведений, научных учреждений, которые получают образовательную или образовательно-профессиональную степень «младший бакалавр», образовательные степени «бакалавр», «специалист» или «магистр», размер стипендии составляет 2000 гривен.

Каждый семестр ученый совет вуза определяет одинаковый для всех факультетов лимит стипендиатов, которым будет назначаться академическая стипендия. Этот показатель устанавливается в процентах (в диапазоне от 40 до 45) фактического количества студентов дневной формы обучения, обучающихся по государственному (региональному) заказу.