РФ потеряла силы для крупного наступления, — Зеленский

Россия понесла огромные потери во время летней наступательной кампании и теперь не имеет сил для проведения новых крупных наступлений. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентом Европейского парламента Робертой Мецолой (также встречается вариант написания «Метсола») в Киеве.

«Четыре основных направления были выбраны Россией по всем документам, по всем данным разведок. И так, в принципе, мы не знали только последовательность, но это происходило. Наступление на Сумском направлении. Новопавловская операция. Покровская операция как одна из основных. И Запорожское направление. Это четыре, по которым мы видели соответствующие данные», — рассказал глава государства.

Он добавил, что россияне провалили Сумскую операцию.

«Они понесли большие потери, прежде всего, личный состав. Они на сегодня — я не знаю, что будет завтра (условное „завтра“) — но на сегодня они отказались от этого направления. И перебросили свои средства и личный состав на другое направление. Я считаю, что там они понесли ещё большие потери», — добавил Зеленский.

Об этих потерях будет отдельно сообщено в ближайшие сутки, заверил президент Украины.

«И останутся с двумя операциями. По нашему мнению, благодаря удачным шагам украинских Вооружённых сил они потеряли много личного состава для того, чтобы нанести сильные, дополнительные эти две операции, о которых я уже сказал. Я думаю, что на сегодня у них не будет хватать сил для массовых операций», — подвёл итог Зеленский.

Напомним, по словам Зеленского, россияне планируют еще две тяжелые наступательные кампании.