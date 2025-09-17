В Одессе мужчина ударил ножом военнослужащего ТЦК

Мужчина во время проверки документов напал с ножом на военнослужащего ТЦК и СП в Одессе вечером 16 сентября. Раненого доставили в больницу, нападавший скрылся. Об этом сообщает Одесский областной ТЦК и СП.

«Вечером 16 сентября 2025 года в Киевском районе г. Одесса во время проведения мероприятий оповещения совместной группой в составе представителя Национальной полиции и военнослужащих РТЦК и СП гражданину было предъявлено законное требование предъявить военно-учётные документы», — говорится в сообщении.

В ТЦК заявили, что мужчина нанес ножевой удар военнослужащему и скрылся после этого. Раненого военнослужащего немедленно отвезли в медицинское учреждение.

Инцидент был зафиксирован на бодикамеру военнослужащего. Соответствующие материалы будут переданы правоохранителям для документирования правонарушения и проведения необходимых процессуальных действий.

В ТЦК добавили, что применение оружия против военнослужащих является тяжким уголовным преступлением.

Источники УП в полиции Одесской области заявили, что на утро 17 сентября информация о нападении им не поступала.

