Учитывая российскую эскалацию на восточном фланге НАТО, тесное сотрудничество между Берлином и Варшавой является необходимым. Однако накануне визита в Германию президента Польши Кароля Навроцкого, появилась информация о требованиях репараций из Германии, пишет Die Welt.

«Чтобы построить партнерство с нашим западным соседом, которое базируется на правде и добрых отношениях, мы должны, наконец, решить вопрос репараций от немецкого государства, которых я, как президент Польши, четко требую на благо всех», — заявил Навроцкий во время речи на мемориальной церемонии по случаю начала Второй мировой войны на полуострове Вестерплатте возле Гданьска.

Издание отмечает, что 1 сентября этого года председатель национально-консервативной партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Германия является «постнацистской страной», поскольку не наказала преступников, создала систему, «в которой преступники не только не были наказаны, но и могли делать политическую карьеру».

Также Качиньский добавил, что Германия никогда не выплачивала репараций пострадавшим странам, поэтому это еще одна причина, почему ее можно так называть.

Указывается, что пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескиевич подтвердил, что Навроцкий будет требовать во время своего визита к Франку-Вальтеру Штайнмайеру выплаты «военных репараций».

Издание отмечает, что вопрос репараций уже давно отягощает немецко-польские отношения. Правительство Польши во главе с премьер-министром Дональдом Туском также требует компенсации за преступления, совершенные немцами во время Второй мировой войны. Таким образом, оно соответствует воле большинства польского населения.

Примечательно, что члены либерально-консервативной Гражданской платформы (PO) Туска говорят о «возмещении», а не о «репарациях», а также высказываются по этому поводу более сдержанно.

В свою очередь, говорится в публикации, партия PiS в основном ссылается на отчет, подготовленный в 2022 году парламентской комиссией. В нем убытки оцениваются в эквиваленте 1,3 триллиона евро. Издание предполагает, что историк Навроцкий ссылается именно на него.

«Вопрос репараций юридически закрыт», — заявил недавно уполномоченный правительства Германии по вопросам Польши Кнут Абрахам в интервью редакционной сети Германии (RND).

В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи с президентом Польши Каролем Навроцким отказал тому в выплате репараций за Вторую мировую войну. Об этом сообщает немецкое медиа dpa.

Визит Навроцкого в Германию «затмили» неоднократные требования польского президента, чтобы Германия далее выплачивала Польше репарации за ущерб, нанесённый ей во время Второй мировой войны, отмечает СМИ.

Источники информационного агентства подтвердили, что Навроцкий вспомнил о своих требованиях во время переговоров с Мерцем.

Глава немецкого правительства, в свою очередь, повторил позицию Берлина о том, что этот вопрос уже давно решён.

Тем не менее, несмотря на такие заявления со стороны Варшавы, Мерц заверил Навроцкого в солидарности Берлина перед угрозой со стороны России. Он подчеркнул, что Германия «твёрдо и непоколебимо» поддерживает Польшу.

Совместная безопасность в регионе Балтийского моря и на восточном фланге НАТО остаётся «ключевым приоритетом», подчеркнул Мерц.

Напомним, президент Польши потребовал от Германии выплатить репарации.