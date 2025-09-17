Ученые поведали о смертельной опасности энергетиков

Эксперты из Национального университета Сингапура выявили новый вред энергетиков. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что систематическое употребление энергетических напитков может повышать вероятность появления суицидальных мыслей даже при небольших дозах.

В ходе опыта ученые провели анализ семнадцать ранее опубликованных работ с участием более полутора миллионов человек.

Выяснилось, что всего одна банка энергетика в месяц заметно увеличивает риск возникновения суицидальных мыслей.

Добавляется, что при более активном потреблении риск негативных психических исходов пропорционально возрастал.

Специалисты говорят, что подобный эффект может объясняться сочетанием высокого содержания сахара и стимуляторов, перегружающих нервную систему и провоцирующих тревожность.

Оказалось при этом, что кофе продемонстрировал противоположный эффект. Так, люди, которые выпивали более 60 чашек в месяц, реже сталкивались с суицидальными мыслями и совершали саморазрушительные действия. Данный напиток способен смягчать негативные эмоции и способствовать стабилизации эмоционального состояния.

Указывается, что выявленные ассоциации не доказывают прямую причинно-следственную связь, но имеют важное значение для профилактики нарушений психического здоровья.

Ожидается, что полученные данные способны помочь в разработке рекомендаций по безопасному потреблению кофеина и других стимуляторов.

