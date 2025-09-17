Названа специальная диета против старения мозга

Международная группа экспертов из университетов Бен-Гуриона, Гарварда и Лейпцига назвала диету против старения мозга. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что специальная версия средиземноморской диеты, дополненная зеленым чаем, помогает замедлить процессы старения мозга.

В опыте, который длился полтора года, участвовали три сотни людей, которые придерживались одной из трех схем питания: стандартного здорового питания, классической средиземноморской или ее зеленой вариации.

Поясняете, что средиземноморская диета базируется на традиционных пищевых привычках жителей прибрежных регионов Греции, Италии, Испании и других стран Средиземноморья. Такой вид питания предусматривает потребление большого количества овощей, фруктов, рыбы, морепродуктов, орехов.

Добавляется, что зеленый тип в рамках эксперимента исследователи дополнили зеленым чаем и растением манкай. Данная овощная культура принадлежит к семейству водных растений, внешне она схожа с со свободно плавающим на поверхности воды четырехлистным клевером.

В итоге анализ крови продемонстрировал, что у добровольцев из третьей группы снизился уровень белков, связанных с ускоренным старением мозга.

Ученые поясняют подобный эффект противовоспалительными соединениями, содержащимися в зеленом чае и манкае.

Уверяется, что такие продукты могут дополнять пищу с полезными жирами, такую как орехи, оливковое масло. Последние поддерживают когнитивные функции, помогая создавать оболочки нейронов и защищая клетки от окисления.

