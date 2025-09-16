Все разделы

Новости > Создана инъекция против старения организма

Создана инъекция против старения организма

Агата Кловская
16.09.25 14:51
173
Создана инъекция против старения организма

Группа экспертов из Китая успешно протестировала экспериментальную инъекцию, способную замедлять процессы старения организма. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что данный препарат активирует иммунную систему, нацеливая ее на уничтожение сенесцентных клеток.

Поясняется, что так называют стареющие клетки, которые утратили способность к делению, но по прежнему сохраняются или накапливаются в тканях, нарушая их работу.

Добавляется, что введение генетически модифицированных стволовых клеток, устойчивых к признакам старения, позволило добиться выраженного омолаживающего эффекта.

Тесты длились двенадцать недель. В процессе опыта фиксировалось улучшение состояния мозга, памяти, мышечной ткани, репродуктивной функции и ряда внутренних органов.

Кроме этого, по словам ученых, наблюдался внешний антивозрастной эффект: кожа и волосы испытуемых демонстрировали признаки восстановления.

Специалисты оценивают этот эффект как эквивалентный омоложению примерно на семь лет.

Резюмируется, что нынешняя работа находится на ранней стадии, и для подтверждения эффективности и безопасности подхода необходимы более масштабные клинические испытания.

Ранее ученые доказали, что тепловые волны ускоряют старение.

