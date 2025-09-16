Китай столкнулся с колоссальной мусорной проблемой

Китай столкнулся с очень серьезной проблемой. Об этом пишет издание Financial Times.

Сообщается, что на местных мусоросжигательных заводах заканчивается мусор для сжигания.

Эксперты связывают сокращение количества доступного мусора с замедлением потребления, снижением численности населения и улучшением управления отходами в стране.

В публикации, среди прочего, говорится: «Десять лет назад Китай вложил значительные средства в огромную сеть заводов по сжиганию отходов, чтобы справиться с мусорными осадами, поразившими его города».

Добавляется, что сейчас их мощности оказались выше, чем объем ежегодно генерируемых отходов. В связи с этим некоторые заводы простаивают, другие вынуждены закупать мусор.

Ранее ученые научились превращать пластиковый мусор в обезболивающее.