Китай столкнулся с колоссальной мусорной проблемой

Китай столкнулся с очень серьезной проблемой. Об этом пишет издание Financial Times.
Сообщается, что на местных мусоросжигательных заводах заканчивается мусор для сжигания.
Эксперты связывают сокращение количества доступного мусора с замедлением потребления, снижением численности населения и улучшением управления отходами в стране.
В публикации, среди прочего, говорится: «Десять лет назад Китай вложил значительные средства в огромную сеть заводов по сжиганию отходов, чтобы справиться с мусорными осадами, поразившими его города».
Добавляется, что сейчас их мощности оказались выше, чем объем ежегодно генерируемых отходов. В связи с этим некоторые заводы простаивают, другие вынуждены закупать мусор.
Ранее ученые научились превращать пластиковый мусор в обезболивающее.