Бразильцы выявили новую пользу зеленого чая

Бразильцы выявили новую пользу зеленого чая

Агата Кловская
16.09.25 16:09
Бразильцы выявили новую пользу зеленого чая

Эксперты из университета Крузейро-ду-Сул в Бразилии поведали о пользе зеленого чая. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что было проанализировано его влияние на ожирение и обмен веществ.

Оказалось, что длительное потребление экстракта зеленого чая у мышей снижает вес, улучшает чувствительность к инсулину и предотвращает нарушения в мышечной ткани, характерные для ожирения.

Опыт длился более пятнадцать лет.

В эксперименте мышей сперва кормили шоколадом, печеньем и сгущенным молоком. После этого часть животных получала зеленый чай (экстракт в дозировке, эквивалентной примерно трем чашкам для человека) на протяжении двенадцати недель. В итоге масса тела снизилась, восстановилась работа генов, ответственных за усвоение глюкозы, а мышечные волокна сохранили нормальный диаметр, что указывает на защиту от атрофии.

Добавляется, что грызунов содержали в термонейтральных условиях (плюс 28 градуса). Обычно эксперименты проводят при 22 градусах тепла – для мышей это хронический холод, и он сам по себе увеличивает расход энергии.

Поясняется: «Мы стремились исключить влияние внешних факторов и показать чистый эффект чая».

Информируется, что зеленый чай действует избирательно: у худых животных он не снижал массу тела, тогда как у полных способствовал похудению. Данный факт подтверждает гипотезу о том, что активные соединения чая действуют именно в условиях избытка питательных веществ.

Говорится: «В Японии зеленый чай пьют ежедневно всю жизнь, и уровень ожирения там низкий. Но мы только подходим к пониманию того, как именно этот напиток работает в организме».

Ранее был обнаружен неожиданный вред кофе.

