Трамп впервые назвал Россию агрессором в войне против Украины

Президент США Дональд Трамп в воскресенье впервые назвал Россию агрессором в войне против Украины, что демонстрирует изменение его позиции в отношении Москвы, пишет Politico.

«На этой неделе погибло 8000 солдат из обеих стран. Немного больше из России, но когда ты агрессор, ты теряешь больше», — отметил Трамп журналистам.

Ранее он отказывался осуждать Кремль и отрицал резолюции ООН и заявления G7, которые называли Россию агрессором. В апреле Трамп также обвинял Украину, заявляя, что она «не имела права начинать войну против значительно более мощного противника».

Напомним, Трамп может встретиться с Путиным в октябре в Малайзии.