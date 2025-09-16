Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Украинские дроны оставили россиян без интернета на месяцы, — FT

Украинские дроны оставили россиян без интернета на месяцы, — FT

Агата Кловская
15.09.25 16:48
266
Украинские дроны оставили россиян без интернета на месяцы, — FT

Атаки украинских беспилотников на объекты критической инфраструктуры России привели к масштабным перебоям в работе интернета, заставляя жителей некоторых регионов жить без связи в течение нескольких месяцев. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, украинские дроны неоднократно наносили удары по центрам обработки данных и сетевому оборудованию, контролирующему интернет-трафик в регионах России. Как следствие, пользователи отдаленных областей страны оставались без стабильного доступа к онлайн-сервисам, социальным сетям и коммуникационным платформам.

Например, в июле и августе в России было зафиксировано более 2 тысяч случаев отключения мобильной связи — это более чем в три раза превышает показатели июня.

«Война уже добралась до самой России: прилетают украинские дроны, и именно так власти пытаются реагировать», — говорит директор Общества защиты Интернета Михаил Климарев.

Чаще всего ограничения мобильного интернета вводят вблизи военных объектов. Так, в Нижегородской области жители некоторых районов оставались без сети более двух месяцев, ведь регион насыщен оборонными предприятиями, которые регулярно становятся целями украинских атак.

Из-за таких отключений местные жители не могут пользоваться онлайн-навигацией или оплачивать покупки банковскими картами. По данным Центробанка России, в июле объем наличных денег в обращении вырос на 2,2 млрд долларов. В самом регуляторе эти трудности объяснили «временными перебоями с интернетом в ряде регионов».

Отметим, что в российских официальных источниках информация о перебоях в работе интернета упоминается редко, однако местные жители подтверждают, что в некоторых регионах связь восстанавливалась только после многих недель ограниченной работы или вовсе оставалась нестабильной.

Financial Times отмечает, что атаки украинских дронов на критическую инфраструктуру является частью более широкой стратегии, направленной на ослабление коммуникационных и логистических возможностей России в войне против Украины.

Напомним, один из крупнейших интернет-провайдеров Москвы и области может обанкротиться после кибератаки Украины.

Тэги: Украина, Россия, Интернет, дроны

Комментарии

Статьи

06.09.25 15:15

Расизм и британские ученые

Автор: Александр Панько

Дайджест

Знаковое событие: Google запускает собственный блокчейн-сервис для платежей
28.08.25 09:29

Знаковое событие: Google запускает собственный блокчейн-сервис для платежей

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
15.09.25 15:37

Россия на самом деле проигрывает войну в Украине, — Келлог

15.09.25 14:39

Решил стать бессмертным? Путин в разы увеличил финансирование борьбы со старением

15.09.25 13:45

В США придумали хитрый план, как ввести санкции против РФ в обход Трампа, — Politico

15.09.25 13:17

Трамп впервые назвал Россию агрессором в войне против Украины

15.09.25 12:45

Китай может остановить войну России против Украины за один день, — Келлог

15.09.25 12:18

Трамп может встретиться с Путиным в октябре в Малайзии

15.09.25 11:42

РФ движется в сторону геронтократии, — The Times

15.09.25 11:25

В ISW объяснили, зачем Россия атакует ударными дронами страны НАТО

15.09.25 10:52

Бербок не исключает отправку миротворцев ООН в Украину

15.09.25 14:39

Решил стать бессмертным? Путин в разы увеличил финансирование борьбы со старением

15.09.25 13:17

Трамп впервые назвал Россию агрессором в войне против Украины

15.09.25 10:38

Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична. Мне придерся вменшаться, — Трамп

15.09.25 10:14

На Западе предложили отправить авиацию НАТО в Украину, — Le Monde

15.09.25 09:19

За сутки украинские защитники ликвидировали еще 910 оккупантов

12.09.25 21:15

Трамп сделал ряд свежих заявлений по поводу войны в Украине

12.09.25 12:56

Германия готовится к возможному удару России и наращивает армию

12.09.25 10:06

В ЕС прогнозируют еще два года войны в Украине

12.09.25 09:57

На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, — СМИ

12.09.25 09:21

Польша полностью закрыла границу с Беларусью

09.09.25 13:48

Трамп не хочет защищать Украину, Европе немедленно нужен «план Б», — обозреватель FT

09.09.25 09:38

После поездки в Китай Путин начал новый этап войны против Украины, — The Times

10.09.25 11:17

В Винницкой области учитель физкультуры зарезал двух школьников

10.09.25 16:22

Оказалось, что любителей пива… чаще кусают комары

11.09.25 16:18

Фицо рассказал, поддержит ли Словакия новый пакет санкций против России

09.09.25 20:22

В Киеве задержали бывалого бандита

09.09.25 21:51

Ученый назвал предельную продолжительность жизни человека

12.09.25 21:15

Трамп сделал ряд свежих заявлений по поводу войны в Украине

10.09.25 15:44

Индусы опровергли популярный миф о йоге

10.09.25 15:14

Британцы узнали об одиночестве нечто жуткое

Фото и Видео
На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, — СМИ
На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, — СМИ
На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, — СМИ
На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, — СМИ
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
На Ровенщине подростки жестоко избили сверстницу. Открыто уголовное производство
На Ровенщине подростки жестоко избили сверстницу. Открыто уголовное производство
В Кремле опровергли договоренность о встрече лидеров
В Кремле опровергли договоренность о встрече лидеров
Оползень погубил целую деревню в Судане – погибли более тысячи человек
Оползень погубил целую деревню в Судане – погибли более тысячи человек
Ракеты «Фламинго» поразили объекты ФСБ в Крыму, — СМИ
Ракеты «Фламинго» поразили объекты ФСБ в Крыму, — СМИ
Появилось видео крушения истребителя F-16 в Польше
Появилось видео крушения истребителя F-16 в Польше
Долгая прогулка (2025): хоррор по Стивену Кингу напугал зрителей
Долгая прогулка (2025): хоррор по Стивену Кингу напугал зрителей
Сачия Викери: теннисиситка на OnlyFans стала миллионершей
Сачия Викери: теннисиситка на OnlyFans стала миллионершей
Зеленский и Келлог обсудили давление на Россию
Зеленский и Келлог обсудили давление на Россию
fraza.com
Новости блогосферы
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди