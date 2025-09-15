Все разделы

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Харькове произошло кровавое ДТП – полиция поведала подробности

В Харькове произошло кровавое ДТП – полиция поведала подробности

Агата Кловская
15.09.25 00:01
105
В Харькове произошло кровавое ДТП – полиция поведала подробности

В Харькове случилось страшное кровавое ДТП. О нем поведала местная полиция.

Сообщается, что авария произошла на улице Тюринской минувшей ночью.

Информируется: «Водитель автомобиля Renault не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в бетонный столб».

Увы, в результате столкновения 36-летний водитель погиб, 19, 23, 28-летние пассажиры с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

Добавляется, что по факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее во Львовской области произошло резонансное ДТП с машиной полиции.

