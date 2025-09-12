Зеленский сделал интересное предложение Келлогу

Президент Украины Владимир Зеленский сделал необычное предложение специальному посланнику американского лидера Дональда Трампа Киту Келлогу. Он сравнил дипломата с ПВО.

Украинский лидер сказал: «Хочу особо поблагодарить генерала Кита Келлога. Действительно, раньше мы этого не знали, но оказалось, что в США есть ПВО не хуже, чем Patriot. Об этом действительно говорят всякий раз, когда вы здесь. Когда вы в Киеве, киевляне точно могут немного выспаться».

Политик добавил: «Я готов предоставить генералу Киту Келлогу гражданство. Все, что надо, квартиру, все, что надо».

Ранее Зеленский и Келлог обсудили давление на Россию.