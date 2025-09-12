Гидрометцентр информировал, чего ждать от погоды в Украине в ближайшие выходные

Синоптики поведали, чего ждать от погоды в Украине в ближайшие выходные. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что в субботу, 13 сентября, небольшие дожди пройдут местами в Ровненской, Хмельницкой и Винницкой областях ночью, а днем и в Карпатах. На остальной территории нашей страны будет без осадков. Ночью и утром в западных областях туман. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 10-15, на востоке 5-10 тепла, днем плюс 18-23, на Закарпатье и в Одесской области до 26 тепла.

В Киеве завтра будет без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью плюс 13-15, днем 21-23 тепла.

Информируется, что в воскресенье, 14 сентября, будет преимущественно без осадков, только на крайнем западе Украины днем ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, днем в западных, Житомирской и Винницкой областях и на юго-востоке страны местами порывы 15-18 м/с.

Ночью плюс 8-13, на Закарпатье и побережье морей 12-17 тепла, днем плюс 18-23.

В украинской столице послезавтра будет сухо. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Ночью плюс 11-13, днем 21-23 тепла.

Ранее из-за непогоды без электричества в Украине остались десятки населенных пунктов.