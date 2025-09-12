Как оказалось, Джорджо Армани оставил после себя два завещания

Легендарный итальянский кутюрье Джорджо Армани оставил после себя два завещания. Их содержание пока что остается неизвестным, информирует Ansa, ссылаясь на данные из нотариального архива Милана.

Сказано: «Джорджо Армани оставил два завещания, которые нотариус Елена Терренги вскрыла во вторник, 9 сентября, на следующий день после его похорон».

Добавляется, что первое из них датируется 15 марта, а второе – 5 апреля.

Указывается также, что оба документа были написаны собственноручно модельером.

Как известно, у итальянца не было детей, но остались младшая сестра, две племянницы и племянник. Модельер владел 99,9% акций своей модной группы Armani, а также значительным количеством недвижимости и предметов искусства.

Напомним, что Джорджо Армани умер 4 сентября в возрасте 91 года всего за несколько недель до юбилейного празднования 50-летия его бренда, подготовка к которому была в разгаре.

Ранее было рассекречено завещание Алена Делона.