Глава МИД Турции сделал тревожное заявление по поводу войны в Украине

Глава МИД Турции Хакан Фидан сделал тревожное заявление по поводу войны в Украине. Произошло это на пресс-конференции в Италии.

Министр сказал: «Мы неоднократно подчеркивали риск распространения конфликта. Мы не только заявляли об этом, но выступали с различными инициативами. Приняли у себя мирные переговоры, процесс обмена пленными, и продолжим это делать. Мы видим риски, к сожалению, они реализуются».

Он подчеркнул: «Конфликт, начавшийся три с половиной года назад, имел риск распространения. Мы подчеркивали это. Сегодня мы заявляем об этом снова. Мирные переговоры, переговоры о прекращении огня должны быть возобновлены с приостановленной точки».

Ранее в ЕС прогнозируют еще два года войны в Украине.