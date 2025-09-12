Ученые доказали, что тепловые волны ускоряют старение

Длительное воздействие тепловых волн ускоряет процессы старения организма так же, как курение, алкоголь или неправильное питание. К такому выводу пришли ученые, результаты которых опубликованы в журнале Nature Climate Change, пишет The Guardian.

В течение 15 лет ученые наблюдали за более чем 25 тысячами людей на Тайване, чтобы выяснить, как жара влияет на биологический возраст — показатель, который отражает не только годы жизни, но и состояние здоровья. Для этого учитывали уровень холестерина, давление, работу легких, печени и почек, а также маркеры воспаления.

Результаты оказались тревожными: каждые четыре дополнительных дня жары за два года «добавляли» человеку девять дней биологического возраста. Особенно уязвимыми оказались люди, которые работают под открытым небом — у них старение ускорялось еще больше, до 33 дней.

«Если воздействие жары накапливается десятилетиями, последствия для здоровья будут гораздо серьезнее, чем мы уже видим», — подчеркнул руководитель исследования доктор Цуй Го из Гонконгского университета.

Ученые подвели итог: повторяющееся воздействие тепловых волн представляет долгосрочную опасность для всего населения, поскольку постепенно ускоряет старение организма и повышает риск преждевременной смерти.

