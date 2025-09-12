В Украине есть тенденция к увеличению мобилизации, — МО

Уровень мобилизации в Украине в настоящее время достаточен для восстановления личного состава и даже создания небольших резервов. Об этом сказал министр обороны Денис Шмыгаль в интервью для Sky News.

«Уровень мобилизации в Украине за последние 12 месяцев абсолютно стабилен с тенденцией к росту. Мы мобилизуем необходимое количество личного состава, чтобы покрыть все наши потери и сформировать небольшие резервы», — заявил он.

В то же время Шмыгаль признал, что уровень мобилизации в России покрывает их потери, несмотря на то, что они в пять раз больше, чем у украинской стороны.

«Они (россияне) покрывают все эти потери. Для них нет никаких проблем. Они потеряли 1 млн человек с начала этой войны. Половина из них погибла. Так что они продолжают просто стрелять, сжигать своих людей в огне войны, не считая, сколько они потеряли. Так что это вызов и это проблема», — добавил Шмыгаль.

Напомним, в ОП рассказали, прекратится ли мобилизация после возможного перемирия с Россией.