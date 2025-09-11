Стубб пошутил по поводу частых встреч с Зеленским

В четверг, 11 сентября, президент Финляндии Александр Стубб встретился в Киеве со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Он пошутил по поводу частоты их контактов.

Политик сказал: «Мне кажется, что на прошлой неделе я провел с вами больше времени, чем с собственной женой».

Финский лидер добавил, что на прошлой неделе они с Владимиром Зеленским провели четыре дня в Дании, где проходила встреча в формате Северо-Балтийской восьмерки, куда до этого вместе летели из Парижа, где собиралась Коалиция желающих.

При этом Александр Стубб добавил, что его супруга приехала в украинскую столицу раньше него.

