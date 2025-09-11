Глава МИД Польши эмоционально обратился к согражданам

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сделал эмоциональное заявление. Он вновь попросил своих сограждан не ездить в Россию и Беларусь.
Чиновник сказал: «Еще раз прошу, умоляю – не ездите туда. А если кто-то едет, то едет на собственный риск».
Добавляется, что в этих странах существует угроза оказаться в заложниках.
Кроме этого глава МИД призвал не обвинять Польшу в том, что она не сможет их спасти, поскольку Варшава не сможет их обменять.
Ранее Россия атаковала Польшу ударными дронами.