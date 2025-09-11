Безумие, что европейцы до сих пор покупают российскую нефть, финансируя войну, — Помпео

Страны Европы должны прекратить покупать российскую нефть и ввести реальные санкции против России. Об этом в эфире телеканала Fox News сказал Майк Помпео, бывший государственный секретарь США в первой администрации Дональда Трампа.

По его мнению, российский диктатор Владимир Путин имеет «нулевую заинтересованность» в любом переговорном урегулировании. Глава Кремля будет придерживаться такой позиции, пока это не будет стоить ему «колоссальной цены».

Помпео считает, что президент США Дональд Трамп, и особенно Европа, должны отреагировать «болезненными инструментами, реальными санкциями».

«Европейцы не должны покупать российскую нефть. Это безумие, что они до сих пор финансируют эту войну», — отметил он.

Также он добавил, что китайские банки «финансируют эту войну».

По его убеждению, в арсенале президента Трампа есть много инструментов, чтобы повлиять на Россию. В том числе речь идет о предоставлении разрешения на дальнобойные удары по территории РФ.

Напомним, доходы России от нефти упали до минимума за пять лет.