Новости > Reliance Industries и Мукеш Амбани – темные бенефициары войны в Украине, - депутат ВРУ

Reliance Industries и Мукеш Амбани – темные бенефициары войны в Украине, - депутат ВРУ

Автор: «Фраза»
10.09.25 15:36
294
Reliance Industries и Мукеш Амбани – темные бенефициары войны в Украине, - депутат ВРУ

Народный депутат Украины Михаил Соколов прямо обвинил индийского миллиардера Мукеша Амбани и его корпорацию Reliance Industries в финансировании российской военной машины через масштабные нефтяные сделки с Москвой. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2024 году доля российской нефти в индийском импорте выросла с менее чем 1% до рекордных 42%. По данным СМИ, Reliance ежегодно платит России 12–13 миллиардов долларов в рамках десятилетнего контракта. Более того, в 2024 году сам Амбани заработал свыше 700 миллионов долларов на экспорте в США бензина, произведённого именно из российского сырья. Несмотря на санкции, введённые США против Москвы, компания не собирается сворачивать сотрудничество с агрессором, а сам миллиардер продолжает оставаться вне международных «черных списков».

Тема участия Reliance в обходе санкций всплыла на фоне заявлений верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас в Европарламенте. Она подчеркнула, что Европейский союз до октября выполнит свои обещания и передаст Украине два миллиона артиллерийских снарядов, а общая помощь уже превысила 169 миллиардов евро. Однако в Киеве на это отреагировали неоднозначно: именно Эстония, родина Каллас, оказалась связана с так называемой «схемой Амбани». Как выяснилось, бизнесмен получил статус электронного резидента Эстонии, что облегчило ему доступ к финансовым операциям внутри ЕС.

Михаил Соколов уже обратился в СБУ с требованием проверить действия Мукеша Амбани и Reliance Industries на предмет нарушения законодательства Украины и международных санкционных режимов. Если факты подтвердятся, депутат намерен инициировать рассмотрение вопроса на заседании СНБО для введения персональных санкций против миллиардера и его корпорации. «Особый цинизм ситуации в том, что при миллиардных платежах России и фактическом финансировании её войны против Украины Амбани всё ещё не включён ни в один международный санкционный список», — подчеркнул Соколов.

По данным расследований, именно «схема Амбани» позволила России переломить ситуацию на фронте после поражений под Харьковом и Херсоном. Если осенью 2022 года Украина успешно проводила контрнаступательные операции, то уже летом 2023-го Россия смогла существенно укрепить военный потенциал. Это проявилось в появлении модернизированных танков и боевых машин пехоты, увеличении поставок ракет и артиллерийских систем, а также наращивании оборонного производства.

Ключевым фактором стали международные поставки, профинансированные за счёт нефтяных доходов. Пхеньян предоставил Москве около пяти миллионов артиллерийских снарядов, Иран — тысячи беспилотников и ракеты, Китай — технологии и комплектующие, а Индия — оборудование, лекарства и химические материалы на миллиарды долларов. Таким образом, нефтяные деньги, проходившие через Reliance Industries, превратились в один из каналов, обеспечивших Кремль ресурсами для продолжения агрессии.

Именно поэтому, по словам Соколова, Украина должна действовать максимально жёстко в отношении тех, кто напрямую или косвенно помогает России вести войну. Он отметил, что вопрос международных санкций против Амбани и Reliance Industries следует вынести на уровень обсуждения с союзниками, чтобы фигура индийского миллиардера прозвучала в одном ряду с другими ключевыми бенефициарами войны, получающими сверхприбыли за счёт кровопролития в Украине.

fraza.com
