Шмыгаль подвел итоги 30 Рамштайна

Украина во время 30 заседания в формате Рамштайн в Лондоне получила важный сигнал о том, что ее поддержка миром будет продолжаться и становиться сильнее. Об этом сказал министр обороны Украины Денис Шмыгаль, сообщает прессслужба ведомства в среду, 10 сентября.

Шмыгаль привёл перечень ключевых договорённостей заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины:

Евросоюз: есть обязательство передать 2 млн боеприпасов — 80% от этого показателя уже собрано; обсуждена возможность направления EUR6,6 млрд из Фонда мира ЕС для закупки американского вооружения для нужд Украины. Также согласованы инвестиции в оборонную промышленность с помощью механизма SAFE и обсуждено приближение EUR4 млрд в октябре и EUR4 млрд в ноябре в поддержку Украины.

Германия: передача двух систем Patriot; вклад в инициативу PURL в размере EUR500 млн; финансирование закупки украинских дальнобойных дронов на EUR300 млн.

Великобритания: финансирование нескольких тысяч дальнобойных ударных дронов, которые изготовят в Великобритании и доставят в Украину в течение следующих 12 месяцев.

Норвегия: выделение $8 млрд на поддержку Украины в 2026 году; завершение контрактования дронов-перехватчиков; поставка оружия для бригады ВСУ, которую совместно оснастят страны Скандинавии и Балтии, запуск в работу совместного центра подготовки украинских военнослужащих.

Дания: начало работы совместного с Украиной предприятия по производству дальнобойного оружия.

Канада: финансирование инициативы PURL в размере $500 млн; $220 млн на финансирование украинских дронов и другие виды военной помощи; $165 млн на развитие «коалиции возможностей».

Швеция: завершение работы над новым, уже 20 пакетом помощи.

Литва: вклад в инициативу PURL в размере EUR30 млн; выделение EUR30 млн на финансирование систем Patriot, которые будут поставлены Германией.

Чехия: поставка более 1 млн боеприпасов в 2025 году; передача более 80 единиц техники; подготовка пакета помощи на EUR61 млн; подготовка пилотов-инструкторов самолётов F-16.

Бельгия: направление EUR100 млн на инициативу PURL; подготовка нового пакета военной помощи.

Люксембург: присоединение к инициативе PURL.

Нидерланды: помощь в размере EUR1,2 млрд до конца года; EUR450 млн на инициативу JUMPSTART для поддержки и обеспечения самолётов F-16 в Украине; инвестиции в два проекта с deep strike, к которым могут присоединиться и другие партнёры.

Польша: подготовка нового пакета военной помощи, который поступит в Украину уже скоро; передача 10 тысяч снарядов калибра 155 мм в ближайшую неделю.

Испания: передача боеприпасов к системе ПВО IRIS-T.

Латвия: передача пакета поддержки объёмом EUR2,5 млн; вклад в инициативу PURL в размере EUR5 млн; поставки БТР Patria для бригады ВСУ.

Франция: ускорение реализации совместных индустриальных проектов, в частности в сфере боеприпасов и дронов; передача самолётов Mirage и поддержка авиационных возможностей Украины.

«Спасибо партнёрам за продуктивную встречу и важные договорённости... Роль НАТО в развитии формата Рамштайн будет расти, в частности в координации между союзниками», — заявил министр обороны.

