Индусы опровергли популярный миф о йоге

Эксперты из Академии высшего образования Манипал в Индии опровергли популярный миф о йоге. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что, вопреки распространенному мнению, йога укрепляет сосуды не так эффективно, как традиционные, энергичные физические упражнения.

В ходе опыта ученые проанализировали данные рандомизированных клинических испытаний и кроссоверных тестов, где сравнивалось влияние йоги и классических тренировок на сосудистую функцию у малоподвижных взрослых.

Было установлено, что аэробные упражнения, интервальные тренировки, пилатес или тай-чи значительно лучше сохраняют эластичность сосудов и снижают риск инфарктов и инсультов.

Сказано: «Кровеносные сосуды можно сравнить с гибкими шлангами: если они теряют упругость, вероятность сердечнососудистых заболеваний резко возрастает. Структурированные тренировки лучше поддерживают эту гибкость, чем йога».

Добавляется, что йога все же оказывает положительное влияние на организм. Она особенно полезна людям среднего и пожилого возраста, а также тем, кому противопоказаны интенсивные физические нагрузки. Но вот для укрепления сердечнососудистой системы исследователи рекомендуют сочетать занятия йогой с более энергичными видами активности.

