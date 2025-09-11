Все разделы

Новости > Оказалось, что любителей пива… чаще кусают комары

Оказалось, что любителей пива… чаще кусают комары

Агата Кловская
10.09.25 16:22
310
Оказалось, что любителей пива… чаще кусают комары

Эксперты из университета Радбауд в Нидерландах узнали кое-что неожиданное. По их словам, любителей пива на 35% чаще кусают комары.

Ученые провели опыт на музыкальном фестивале Lowlands, где Радбауд установили передвижную лабораторию.

В эксперименте участвовали пять сотен людей, которые сперва заполняли анкеты о питании, гигиене и образе жизни, после чего помещали руку в специальную прозрачную камеру с насекомыми.

Указывается, что укусить комары не могли, но реагировали на запах кожи. Встроенные в стенки отсека видеокамеры фиксировали степень интереса насекомых.

Выяснилось, что любители пива становятся для комаров привлекательнее примерно на 35%. Повышенное внимание насекомые проявляли и к тем, кто делил постель с партнером накануне.

При этом недавний душ и использование солнцезащитного крема снижали вероятность оказаться целью.

Поясняется, что комары ориентируются не только на углекислый газ и тепло, но и на химические сигналы кожи, которые изменяются под влиянием привычек человека. Это объясняет, почему одни люди становятся настоящими «магнитами» для насекомых, а другие почти не страдают от укусов.

Резюмируется: «Комары являются переносчиками опасных инфекций, включая малярию и лихорадку Денге. Поэтому даже простые меры – от регулярного душа и солнцезащитного крема до умеренного употребления алкоголя – могут стать дополнительной защитой для здоровья».

Ранее американцы рассказали, кого предпочитают кусать комары.

fraza.com
