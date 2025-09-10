Сентябр Магамедрасулов вместе с матерью задержанного детектива НАБУ обсуждали захват Украины путиным, который «больше не хочет никого убивать».

«Честные антикоррупционные активисты» пробили очередное дно. Сегодня в медиа вбросили слезливую историю о том, как обыскали перед судом задержанного отца НАБУшника Магамедрасулова, который также находится в СИЗО, пишет informator, сообщают "Украинские новости".

Считают это «нравственным давлением»... Но забыли написать, что:

Сентябр Магамедрасулов имеет российский паспорт

Живёт по законам рф и «днр» — даже переоформил там разрешение на оружие. Вероятно, чтобы стрелять по «укропам» и «нацистам»...

Вместе с женой (матерью задержанного за торговлю из России НАБУшника), которая еще и получает пенсию в «днр», ждут прихода путина и обсуждают, что тот «не хочет больше никого убивать», а украинцев «скоро добьют»

Лично ездил в Дагестан после начала вторжения налаживать «бизнес-процессы» по продаже конопли (именно этот «бизнес» и организовал задержанный детектив Бюро).

Все это на аутентичных аудио телефонных разговоров, переписках, документах, которые обнародовали официально. Но «честные антикоррупционеры» таких «мелочей» не замечают. Фактически они защищают от законного наказания фаната путина и человека, радующегося убийствам украинцев. Что дальше — нарисуют триколор себе на лбу? Или возьмут ватника на поруки?