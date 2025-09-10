В Эфиопии открыли самую большую ГЭС в Африке

В Губе (Эфиопия) была открыта самая большая ГЭС в Африке. Проект получил название «Великое эфиопское возрождение на Голубом Ниле».

В торжественной церемонии участвовали лидеры Эфиопии, Сомали, Джибути и Кении.

Стоит напомнить, что строительство трех дамб стартовало в 2011-м году, и было всего потрачено около пяти миллиардов долларов.

Впрочем, тогда же Египет и Судан выразили обеспокоенность, так как плотина влияет на их водоснабжение. Дело в том, что около 90% пресной воды Египет получает из Нила, и любые изменения стока представляют для страны стратегический риск.

Все это время переговоры между Эфиопией, Египтом и Суданом велись сперва на техническом уровне, а потом с участием глав государств и международных посредников, включая Африканский союз, США и Всемирный банк, но согласие так и не было найдено.

