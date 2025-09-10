Ученый назвал предельную продолжительность жизни человека

Заведующий отделением иммунологии Института Рослина и Королевской школы ветеринарных исследований Эдинбургского университета в Великобритании Нил Мабботт озвучил предельную продолжительность жизни человека сегодня. По его словам, она составляет 120-125 лет.

Ученый поведал, что пересадка органов способна значительно продлить жизнь человека, но, увы, даже самые передовые технологии не сделают ее бесконечной.

Добавляется, что на сегодняшний день трансплантация почек, печени или сердца уже спасает миллионы людей.

Отмечается, что донорские органы способны служить десятилетиями, особенно если изначально они были здоровы, а пациенты строго соблюдают назначения врачей.

Впрочем, по его словам, пересадка всегда сопряжена с риском, так как операция сама по себе сложна, а прием препаратов для подавления иммунитета повышает уязвимость организма перед инфекциями.

Информируется, что сегодня ученые ищут пути к созданию так называемых идеальных органов, что чего используют генетически модифицированных свиней и ткани, выращенных из человеческих стволовых клеток.

Говорится: «Первые опыты уже проведены, однако пересаженные свиные органы обеспечивали лишь кратковременную выживаемость пациентов, а полностью функциональные искусственные аналоги пока остаются целью будущего».

Объясняется, что даже если людям удастся регулярно заменять органы, системное старение организма будет протекать без остановок. С возрастом человек хуже восстанавливается после инфекций, травм и стрессовых нагрузок.

Резюмируется: «Новые технологии действительно открывают путь к более долгой и здоровой жизни, но разговоры о бессмертии пока остаются фантазией».

