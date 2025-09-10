Россия нанесла удар по мобильному пункту «Укрпочты» – погибли десятки людей

Во вторник, 9 сентября, Россия нанесла авиационный удар по мобильному пункту «Укрпочты» в поселке Яровая Краматорского района Донецкой области. О последствиях поведали в ГСЧС.

Там информируют, что жертвами налета стал 24 человека, а 19 людей получили различные ранения.

Спасатели транспортировали двух раненых из стабилизационного пункта в медучреждение и ликвидировали пожар, который возник в результате вражеского обстрела.

Стоит отметить, что большинство жертв и пострадавших – пожилые люди, которые пришли получать пенсии.

