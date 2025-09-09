Все разделы

Новости > Столичный адвокат Шевчук наладил незаконную схему вывоза уклонистов за границу через «Шлях», — расследование

Столичный адвокат Шевчук наладил незаконную схему вывоза уклонистов за границу через «Шлях», — расследование

Александр Панько
08.09.25 17:32
296
Столичный адвокат Шевчук наладил незаконную схему вывоза уклонистов за границу через «Шлях», — расследование

Бывший управляющий партнер столичной адвокатской компании Barristers и экс-советник главы Львовской областной военной администрации по вопросам волонтерства и гуманитарной помощи Алексей Шевчук наладил масштабную схему незаконного вывоза мужчин призывного возраста за границу через систему «Шлях». Об этом говорится в расследовании «Информатора».

«Преимущественное количество разрешений на выезд за границу от Львовской ОВА получили представители недавно созданных, никому не известных ГО, которые тем или иным образом связаны со столичным адвокатом, управляющим партнером адвокатского объединения Barristers Алексеем Шевчуком. В общей сложности от этих организаций выехали из Украины более 1,5 тысячи мужчин призывного возраста, большинство из них не вернулись», — говорится в расследовании.

Как отмечается в материале, в начале войны Шевчук устроился главой Координационного штаба по гуманитарной помощи и волонтерству при Львовской ОВА и использовал должность для вывоза мужчин за границу.

«Под руководством Шевчука начал работать крупнейший волонтерский хаб, который ежедневно обрабатывал сотни гуманитарных грузов. Непосредственно Шевчуком и адвокатами его компании было создано с десяток волонтерских организаций разного профиля. Новые благотворительные организации никакой деятельностью не занимались, а лишь регулярно подавали просьбы во Львовскую ОВА на внесение в систему „Шлях“ якобы волонтеров, которые, вроде бы, едут за гуманитарной помощью за границу. Львовская ОВА, где в это время работал Шевчук, всем псевдоволонтерам давала разрешение на выезд за границу. Возвращались из рейсов единицы, а большинство остались на постоянное место жительства в странах Евросоюза», — отмечается в расследовании.

Журналисты разоблачили группу связанных с Шевчуком и адвокатским объединением Barristers волонтерских организаций — «Чистый Киев», «Байрактар», «Наши добрые дела», «Украинская гильдия активистов», «Неравнодушные граждане», «Украинский джавелин», «Общественная экологическая инициатива», «Украинские котики» и других. За 2022 год Львовская ОВА выдала этим ОО сотни разрешений на выезд их «волонтеров» за границу. «Информатор» призвал правоохранительные органы обратить внимание на факты, изложенные в расследовании, и принять соответствующие меры.

Тэги: Алексей Шевчук, Barristers

fraza.com
