Новости > В ближайшие дни украинцев ждут дожди и грозы

В ближайшие дни украинцев ждут дожди и грозы

Агата Кловская
08.09.25 16:12
В ближайшие дни украинцев ждут дожди и грозы

Синоптики поведали, чего ждать от погоды в Украине. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что кратковременные дожди и грозы пройдут местами в нашей стране во вторник, 9 сентября, в западных областях днем повсеместно, в Карпатах местами значительный дождь. Ночью и утром на Закарпатье и Прикарпатье местами туман. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 11-16, на юге до 19 тепла, днем плюс 21-26, в южных областях до 29 тепла, в западных областях плюс 18-23°.

В Киеве завтра местами ожидается кратковременный дождь. Ветер восточный, 5-10 м/с. Ночью плюс 13-15, днем 24-26 тепла.

Также информируется, что в среду, 10 сентября, в южных и большинстве центральных областей пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. На остальной территории Украины без осадков. Ночью и утром на Закарпатье и Прикарпатье местами туман. Ветер восточный, в западных и северных областях с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 11-16, днем 21-26 тепла, на юго-востоке плюс 18-23.

В украинской столице послезавтра будет сухо. Ветер восточный, 5-10 м/с. Ночью плюс 13-15, днем 24-26 тепла.

Ранее в Киеве подвели климатические итоги минувшего лета.

Тэги: Киев, общество, погода, регионы, погодные условия, синоптики, новости Украины

