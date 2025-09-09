Все разделы

Новости > ЕС готовит новый удар по российским финансам и нефти, — Bloomberg

ЕС готовит новый удар по российским финансам и нефти, — Bloomberg

Агата Кловская
08.09.25 16:50
241
ЕС готовит новый удар по российским финансам и нефти, — Bloomberg

Европа готовит новый пакет санкций против Росси. В него войдут меры против энергетики, криптобирж и системы платежей России. Об этом сообщает Bloomberg.

Это будет уже 19-й пакет санкций ЕС с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Среди возможных мер — ограничение работы российских платежных и кредитных систем, криптобирж, а также новые шаги против нефтяной торговли страны.

ЕС рассчитывает согласовать часть мер с США. Делегация европейских чиновников отправится в Вашингтон для переговоров о совместных действиях.

«Мы готовы усилить давление на Россию, но нам нужны партнеры в Европе», — заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью NBC.

Он отметил, что США и Европа обсуждают новые санкции и вторичные тарифы, рассчитывая, что экономический «коллапс» подтолкнет Путина к переговорам с Украиной.

Президент США Дональд Трамп пока воздерживается от введения прямых санкций против России.

Однако он удвоил тарифы на индийскую нефть до 50% из-за продолжения закупок у России.

Москва уже находится под жесткими санкциями, но частично компенсирует их за счет поставок через Китай и третьи страны.

Кроме того, Россия нашла покупателей для своей нефти и газа в Индии и других государствах.

В США обсуждают возможность введения санкций против «теневого флота» российских танкеров, а также против энергетических гигантов «Роснефть» и «Лукойл».

ЕС также планирует расширить список ограничений, включая запрет на перестрахование судов и ограничения для трейдеров нефти в третьих странах.

В Брюсселе обсуждают новые запреты на экспорт товаров и химикатов, которые используются в военной промышленности России.

Под удар могут попасть и иностранные компании, включая китайские, которые поставляют эти товары Москве.

Китай стал ключевым поставщиком комплектующих для производства дронов, которые Россия использует для атак на украинские города.

Отдельно ЕС рассматривает применение «инструмента против обхода санкций» в отношении Казахстана.

По данным Евросоюза, некоторые товары, импортируемые страной, в больших объемах переправляются в Россию для производства вооружений.

Однако для применения этого инструмента нужны веские доказательства и согласие всех стран ЕС.

Финальная версия санкционного пакета может измениться в ходе обсуждений в ближайшие недели.

Среди дополнительных мер — визовые ограничения, ограничения для портов, обслуживающих «теневой флот», а также санкции против сервисов с военным применением, включая искусственный интеллект.

Ожидается, что новый пакет будет представлен официально в ближайшие дни.

Напомним, США пригрозили России «полным коллапсом».

