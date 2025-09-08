В Красном море оборвались кабеля Microsoft

В Красном море оборвались кабеля американской компании Microsoft. У Билла Гейтса уже прокомментировали инцидент.

Там сказали, что сложившаяся ситуация способна повлиять на работу сервиса Microsoft Azure.

Добавляется, что повреждения кабелей в море повлияют на трафик между странами.

Информируется следующее: «Начиная с 8-45 утра субботы, 6 сентября, трафик, проходящий через Ближний Восток, исходящий или заканчивающийся в Азии или Европе, может испытывать большие задержки из-за многочисленных обрывов подводного оптоволоконного кабеля в Красном море».

Кроме этого указывается, что сейчас инженеры активно устраняют перебои, занимаются перенаправлением трафика и обсуждают альтернативные варианты пропускной способности и поставщиков в регионе.

Справка :

Microsoft Azure представляет собой облачную платформу Microsoft, которая дает возможность разработки, выполнения приложений и хранения данных на серверах, расположенных в распределенных дата-центрах.

