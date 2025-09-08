Ученые узнали об ожирении нечто новое

Международная группа экспертов узнала об ожирении нечто новое. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что специалисты сумели выяснить, каким образом взаимодействие между кишечником и мозгом (а также социальные факторы) влияет на пищевое поведение и риск развития ожирения или расстройств пищеварения.

Было установлено, что стресс, связанный с образом жизни, доходом, уровнем образования и доступом к медпомощи, может нарушать баланс в системе мозг–кишечник–микробиом.

По словам ученых, это сказывается на настроении, принятии решений и сигналах голода, усиливая тягу к высококалорийной пище.

Добавляется, что понимание этих взаимодействий поможет врачам подбирать более персонализированные подходы к лечению ожирения и улучшать качество жизни пациентов.

Также выяснилось, что люди с нарушениями связи кишечника и мозга гораздо чаще демонстрируют симптомы избегающе-ограничительного расстройства приема пищи.

Сообщается, что более трети участников с подобными нарушениями показали признаки расстройства избирательного питания. Симптомы включали сенсорное отвращение к еде, отсутствие интереса к приему пищи и страх неприятных последствий.

Исследователи резюмируют, что следует внедрить регулярный скрининг и развивать интегрированный подход, объединяющий гастроэнтерологию и психологическую помощь.

