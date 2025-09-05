Мерц признал неспособность Европы остановить войну России против Украины без помощи США

У Европы нет достаточного влияния, чтобы заставить Россию прекратить войну против Украины. США продолжают медлить с предоставлением гарантий безопасности или согласием на санкции. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает Bloomberg.

«В настоящее время мы не можем оказать достаточного давления на Путина, чтобы положить конец этой войне. Мы зависим от американской помощи», — заявил Мерц в интервью для канала своей консервативной партии на YouTube.

В то же время, по его словам, такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, вступают в новые партнерские отношения с Россией.

Комментарии Мерца прозвучали на фоне того, как европейские лидеры взяли на себя обязательства предоставить Киеву гарантии безопасности в случае прекращения огня, хотя ясности в отношении конкретных обязательств президента США Дональда Трампа пока не было.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран готовы внести свой вклад в гарантии, включая предоставление войск. По словам французского лидера, поддержка США этих мер будет окончательно определена в ближайшие дни, хотя Белый дом не стал комментировать это.

Войска союзников могут присутствовать «на земле, на море или в воздухе» в рамках соглашения, заявил Макрон журналистам в Париже 4 сентября после встречи так называемой «коалиции решительных», к которой Трамп присоединился удаленно.

«Эти силы не хотят и не имеют цели вести какую-либо войну против России», — заявил Макрон вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее президент США исключил возможность отправки войск в Украину, но пообещал оказать некоторую поддержку, включая разведывательную и авиационную.

По словам президента Финляндии Александра Стубба, Трамп воспользовался телефонным разговором 4 сентября, чтобы потребовать от Европы усиления экономического давления, включая полное прекращение закупок российской нефти и газа, чтобы убедить Путина сесть за стол переговоров. По его словам, американский лидер также призвал европейцев оказать давление на Китай.

Напомним, Европа разработала план ввода войск в Украину.