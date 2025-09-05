Маск пообещал вернуть зрение слепому человеку

Американский миллиардер Илон Маск поведал о грандиозных планах его компании Neuralink. О них предприниматель написал в социальной сети Х.

Он заявил: «Нацелены на то, чтобы восстановить (частично) зрение полностью слепого в следующем году».

Так бизнесмен прокомментировал публикацию своей компании о том, что в Канаде прошли две первые операции, проведенные Neuralink за границами США.

Стоит напомнить, что в прошлом году толстосум анонсировал, что зрительный имплант Neuralink даст возможность видеть даже незрячим с рождения людям, а в будущем устройство будет улавливать и другие спектры, кроме привычного человеку.

Илон Маск говорил, что сначала качество изображения будет низким, как графика игровых платформ Atari, но в будущем устройство позволит видеть в инфракрасном и ультрафиолетовом спектре и сможет улавливать длину волны радара.

Ранее Маск спрогнозировал, когда роботы заменят хирургов.