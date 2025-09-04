Все разделы

Новости > Предприниматель Андрей Трушковский подтвердил: его экс-жена Сабина Мусина открыла салоны красоты G. Bar на деньги украденные ее экс-супругом Константином Чередниченко в Укроборонпроме, - СМИ

Предприниматель Андрей Трушковский подтвердил: его экс-жена Сабина Мусина открыла салоны красоты G. Bar на деньги украденные ее экс-супругом Константином Чередниченко в Укроборонпроме, - СМИ

Автор: «Фраза»
04.09.25 18:54
205
Предприниматель Андрей Трушковский подтвердил: его экс-жена Сабина Мусина открыла салоны красоты G. Bar на деньги украденные ее экс-супругом Константином Чередниченко в Укроборонпроме, - СМИ

Предприниматель и блогер Андрей Трушковский, откровенно рассказал о своих отношениях и браке с соосновательницей салона красоты G. Bar Сабиной Мусиной (для нее это был второй брак), с которой развелся в 2021 году. Соответствующее видео под названием «12 лет лжи: вся правда про отношения и брак с Сабиной Мусиной» он опубликовал на своем Youtube канале. Об этом пишет издание Власти.

Также издание сообщает следующую информацию:

"Андрей Трушковский рассказал, как начал встречаться с с Сабиной Мусиной, когда ей было 30 лет и она еще была замужем за Константином Чередниченко – богатом и статном мужчине, заместителе директора государственной компании Укринмаш (ДП Укроборонпром, государственная компания-спецэкспортёр, которая осуществляет торговлю продукцией машиностроительных предприятий, предприятий ВПК на внешнем и внутреннем рынках).

Известно, что у Сабины Мусиной и Чередниченко есть общая дочь Кира.

В 2024 году Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вынес приговор по делу о растрате 3,5 миллиона гривен, что касается чиновников государственной компании Укринмаш, входившей в состав концерна Укроборонпром. Нарушения были зафиксированы в 2014-2015 годах. В деле фигурировали сразу семь обвиняемых, а сам Константин Чередниченко, бывший заместитель гендиректора Укринмаша, получил восемь лет заключения с конфискацией части имущества. По данным НАБУ, Чередниченко организовал схему растраты средств. К ее реализации он привлек других чиновников Укринмаша и своего кума Буянкова, руководившего оффшорной фирмой Triangle Group Incorporated.

Это подтвердил и Андрей Трушковский, который рассказал, что салона красоты G. Bar «были открыты на ворованные у государства деньги».

«В 2015 году муж (Константин Чередниченко) инвестирует 50 тыс. долларов, конечно же, чесно заработанных, ни на крови, ни на АТО, ни на ЗСУ, ни на наших бойцах, в открытие первого салона красоты G. Bar», - заявил Андрей Трушковский. Он также добавил, что на эти деньги был взят в аренду первый салон и сделан ремонт. Также Мусина якобы брала деньги у своей матери, но сам Трушковский в это не верит.

«Тебе муж дал ворованные у государства деньги, на которые ты открыла салон красоты. Да, она говорит, на меня сейчас копают после этой истории с «Джокером», - отметил Трушковский подарил»,

Известно, что первый салон G. Bar был открыт как раз в 2015 году вместе со своей подругой Лерой Бородиной.

Сабина Мусина длительное время изменяла мужу Константином Чередниченко с любовником Андреем Трушковским, который был моложе ее на семь лет и передала ему ноутбук, на котором по словам Андрея, была вся информация о коррупционной деятельности чиновника: «подставные фирмы, счета, все что связано с Укроборонпромом». Все данные он сохранил.

Андрей Трушковский также вспомнил, как коррупицонер Константин Чередниченко подарил Сабине Мусиной новую BMW X5 в максимальной комплектации за 138 тыс. евро, а также оплачивал дорогие путешествия и подарки для Сабины.

В комментариях к видео украинцы возмутились и потребовали от НАБУ и других правоохранительных органов вернуть деньги и изъять в пользу государства салоны красоты G. Bar, которые были открыты на «наворованные деньги».

Тэги: Сабина Мусина, Константин Чередниченко

fraza.com
