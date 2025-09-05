Гидрометцентр предупредил украинцев о приближающемся похолодании

Синоптики предупреждают, что в Украине начнет понемногу холодать. Прогноз погоды дали в Гидрометцентра.

Сказано, что в пятницу, 5 сентября, по стране будет без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.

Ночью плюс 9-14, днем 21-26 тепла, на западе и юге ночью плюс 12-17, днем 24-29 тепла.

В Киеве завтра будет сухо. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Ночью плюс 12-14, днем 24-26 тепла.

Кроме этого информируется, что в субботу, 6 сентября, по стране будет преимущественно без осадков, только на крайнем западе страны днем местами пройдут кратковременные дожди с грозой. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.

Ночью плюс 9-14, днем 21-26 тепла, на западе и юге ночью плюс 12-17, днем 24-29 тепла.

В украинской столице послезавтра должно быть сухо. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с. Ночью плюс 12-14, днем 24-26 тепла.

