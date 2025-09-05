Саркози продолжает цинично атаковать Украину

Экс-президент Франции (2007-2012-е годы) Николя Саркози снова принялся обсуждать Украину. Сделал ряд дерзких высказываний.

Политик заявил: «Хотя я согласен, что необходимо предоставить Украине надежные гарантии безопасности на будущее, ее вступление в ЕС или НАТО стало бы ошибкой. Интеграция Украины в ЕС будет хуже для европейского сельского хозяйства».

Также бывший глава государства уверяет, что наша страна якобы не может одержать победу в войне с Россией, «и все это знают».

Добавляется, что «Украина рискует потерять еще больше».

Территориальные потери для нашей страны француз назвал неизбежными.

Он резюмировал, что «Европа находится сейчас в большей изоляции на международной арене, а не Москва».

Ранее Саркози сделал несколько неприятных заявлений по поводу Украины.