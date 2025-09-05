Все разделы

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Трамп неожиданно высказался о Маске

Трамп неожиданно высказался о Маске

Агата Кловская
05.09.25 00:01
142
Трамп неожиданно высказался о Маске

Президент США Дональд Трамп высказался о миллиардере Илоне Маске, с которым у них случился публичный конфликт. Глава государства сделал интересное заявление.

Он сказал, что предприниматель вернется в Республиканскую партию: «Я не думаю, что у него есть выбор. Что он собирается сделать - присоединиться к радикальным левым безумцам?».

При этом американский лидер добавил, что считает бизнесмена здравомыслящим и хорошим человеком, который столкнулся с некоторыми трудностями.

Дональд Трамп подчеркнул: «Он всегда мне нравился. Он мне нравится и сейчас».

Ранее мы писали, что Маск решил «притормозить» со своей партией из-за Вэнса.

Тэги: США, мир, Дональд Трамп, Илон Маск

fraza.com
